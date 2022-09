Leclerc over rivaliteit met Verstappen: "We begrijpen elkaar"

Charles Leclerc prees de beleefdheid van zijn strijd om het wereldkampioenschap met Max Verstappen dit jaar. Vorig jaar zat de Nederlander Verstappen opgesloten in een van de meest intense titelgevechten in de geschiedenis van de F1. En gezien hun persoonlijke geschiedenis als jongens in het karten, verwachtten velen dat een confrontatie tussen Verstappen en Leclerc net zo lelijk zou kunnen worden.

Tegenover DAZN zegt de Ferrari-coureur: "Max en ik wisten toen nog niet dat we in de F1 terecht zouden komen. In het karten was mijn grootste rivaal waarschijnlijk Max. We waren minder volwassen, veel jonger, we namen de zaken persoonlijker op dan nu."

"Natuurlijk als je in de auto zit, laat je nooit ruimte voor hen om je te passeren of wat dan ook. We doen ons best om elkaar achter te houden. Maar we weten ook dat coureurs op de baan verschillen ten opzichte van de mens die buiten de baan naar voren komt. Ik vind het fantastisch dat we dat allebei begrijpen", voegde Leclerc eraan toe.

De la Rosa gelooft in Leclerc

Dit jaar gaat het Leclerc niet lukken om kampioen te worden, aangezien Max Verstappen komend weekend zijn tweede titel kan behalen, maar voormalig F1-coureur Pedro de la Rosa denkt dat de 24-jarige Leclerc andere kansen zal krijgen om wereldkampioen te worden voor Ferrari.

"Hij wordt volwassen. Hij heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt. Zijn grote kracht is dat we niet weten hoe ver hij kan gaan. Ferrari heeft de matchpunten die het had verspild, maar heeft Leclerc de kwaliteit om wereldkampioen te worden? Ja. Heeft hij het in zich om meerdere keren wereldkampioen te worden? Ook daarop zeg ik ja", zei de Spanjaard.