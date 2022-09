'Formule 1-seizoen 2023 kent 24 races, mogelijke terugkeer China'

Alles wijst erop dat de Formule 1-kalender voor aankomend seizoen langer dan ooit zal zijn. Aankomend jaar keren bijvoorbeeld de Grands Prix van Las Vegas en Qatar terug op de kalender. Tevens lijkt het erop dat China weer een Grand Prix zal gaan organiseren. Het lijkt erop dat er aankomend seizoen 24 races op de kalender staan.

Het huidige Formule 1-seizoen is nog lang niet klaar maar men kijkt al vooruit naar het aankomende jaar. Volgend seizoen zullen de coureurs het zeer druk gaan krijgen, zo blijkt uit een conceptkalender in handen van F1-Insider. Op deze kalender is de Grand Prix van China weer aanwezig en zijn de data van de Grands Prix in Spanje, België, Azerbeidzjan en Imola stevig veranderd.

China

Uit de conceptkalender blijkt dat het seizoen in 2023 wordt afgetrapt op 5 maart in Bahrein. De Grands Prix van Saoedi-Arabië, Australië en China volgen. De Chinese Grand Prix is echter nog geen zekerheid omdat de Formule 1 de politieke situatie en de COVID-regels in het land in de gaten houdt. Op Azerbeidzjaanse Grand Prix volgt dan op 30 april en de Spaanse Grand Prix verhuist naar juni.

Las Vegas

De Nederlandse Grand Prix zal volgens deze conceptkalender de eerste race na de zomerstop worden. De Belgische Grand Prix schuift op naar juli. Het seizoen wordt op traditionele wijze afgesloten in Abu Dhabi. De nieuwe Grand Prix van Las Vegas is de voorlaatste race van het seizoen op 18 november.

De volledige uitgelekte conceptkalender:

5 maart: Bahrein

19 maart: Saoedi-Arabië

2 april: Australië

16 april: China

30 april: Azerbeidzjan

7 mei: Miami

21 mei: Imola

28 mei: Monaco

4 juni: Spanje

18 juni: Canada

2 juli: Oostenrijk

9 juli: Groot-Brittannië

23 juli: België

30 juli: Hongarije

27 augustus: Nederland

3 september: Italië

17 september: Singapore

24 september: Japan

8 oktober: Qatar

22 oktober: Verenigde Staten

29 oktober: Mexico

5 november: Brazilië

18 november: Las Vegas

26 november: Abu Dhabi