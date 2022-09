Consumentenbond waarschuwt voor nepkaartjes Nederlandse Grand Prix

Vandaag werden de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Zandvoort afgewerkt. De tribunes rondom het circuit in de Noord-Hollandse duinen zaten propvol. Niet iedereen die een kaartje wilde bemachtigen schoot raak en in de dagen voor het Grand Prix-weekend was de vraag naar tickets groot. De Consumentenbond waarschuwt echter voor oplichting.

Tijdens de tweede vrije training waarschuwde de Consumentenbond fans op Twitter. De bond meldt namelijk dat het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting een waarschuwing heeft geplaatst voor oplichtingspraktijken met valse tickets. De Consumentenbond meldt dat er tenminste één site is waar het geen zuivere koffie is. De bond geeft aan dat men geen kaartjes moet bestellen bij de site f1ticketbox.nl.