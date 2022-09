Ziggo Sport-logo's prominent aanwezig op Haas-bolides

Eerder deze week maakte het team van Haas bekend dat ze voor de Nederlandse Grand Prix een wel heel bijzondere sponsordeal hebben gesloten. De Amerikaanse renstal werkt dit weekend namelijk éénmalig samen met de Nederlandse televisiezender Ziggo Sport. De stickers staan prominent op de auto's.

Tot en met vorig seizoen was de Formule 1 in Nederland te zien bij Ziggo Sport. Dit jaar heeft Viaplay de uitzendrechten in handen maar dat betekent niet dat Ziggo Sport de Formule 1 vaarwel heeft gezegd. Men maakt nog steeds een programma over de Formule 1 en is dit weekend dus te zien op de wagens van Mick Schumacher en Kevin Magnussen.