Brundle onder de indruk van Verstappen: "Niet zijn fout dat hij zo goed in vorm is"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend een ijzersterke indruk in België. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte de race op de veertiende plaats en vocht zich in een mum van tijd naar de koppositie. Uiteindelijk kwam hij met een grote voorsprong op zijn concurrentie over de finishlijn. Zijn prestaties maken veel indruk, ook Martin Brundle heeft complimenten klaar liggen.

Verstappen verstevigde in België zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Het verschil met nummer twee Sergio Perez is immens en niets lijkt een tweede wereldtitel voor Verstappen nog in de weg te staan. Verstappen leeft dan ook met veel vertrouwen toe naar zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort aankomend weekend.

Goede vorm

Verstappen maakt wereldwijd indruk op kenners en analisten. Oud-coureur en huidige commentator Martin Brundle is zeer complimenteus in zijn column voor Sky Sports: "Het is niet Verstappens fout dat hij in zo'n goede vorm verkeerd. Hij voelt zich zo goed met zijn Red Bull-wagen dat hij zelfs de race had kunnen winnen als hij tijdens de start in de garage had gezeten om zijn bankgegevens te controleren."

Klagen

Brundle verwacht dat het niet lang zal gaan duren voordat mensen zich gaan ergeren aan de dominantie van Verstappen. De Brit vindt dat echter onzin en hoopt op meer respect voor de Nederlandse Red Bull Racing-coureur: "We zullen snel te maken krijgen met mensen die klagen over het feit dat er één coureur domineert. Dat hadden we ook bij Hamilton en Schumacher. In plaats van te klagen moeten ze het hoge niveau van Max en Red Bull waarderen."