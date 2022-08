De bizarre inhaalrace van Verstappen in beeld

Max Verstappen reed gisteren een bijzonder dominante race in België. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de race starten vanaf de veertiende plaats maar vocht zich al snel naar voren. Verstappen greep al snel de leiding en verloor deze alleen eventjes door zijn pitstop, daarna reed hij onbedreigd naar de zege.

De opmars van Verstappen was zeer machtig. De Nederlander lag na één raceronde al op de achtste plaats waarna hij zich naar voren vocht. De Formule 1 deelt nu een grafiek waarop de opmars van Verstappen nog maar eens duidelijk wordt. Op de grafiek is te zien dat Verstappen zich binnen tien rondjes al het podium op had gevochten op daarna niet lager rond te rijden dan op plek 2.