Wat doet het weer in Spa?

Aankomend weekend staat de Belgische Grand Prix op het programma. Op het circuit van Spa-Francorchamps wil het weer nog wel eens een grote rol gaan spelen in het verloop van de race. Afgelopen seizoen werd de race bijvoorbeeld helemaal niet verreden door hevige regenval. Het is nog maar de vraag of dat dit jaar weer gaat gebeuren.

Tijdens de eerste twee vrije trainingen van morgen is er in ieder geval een kans op een bui. Het lijkt erop dat er in de Belgische ochtend de nodige buien gaan vallen. Tijdens de eerste vrije training is de kans op regen veel kleiner maar nog wel aanwezig. Ook bij de tweede vrije training is dit het geval. Op zaterdag liggen de zaakjes iets anders.

In de ochtend is er nog een kans op neerslag in België. Het is echter de verwachting dat de kwalificatie droog zal verlopen. De derde vrije training kan wel worden verstoord door neerslag. De race op zondag zal vermoedelijk geen herhaling worden van vorig jaar. De kans op neerslag is op zondag nihil. Het zal eveneens niet heel warm worden en het zal vermoedelijk wel bewolkt zijn.