Shovlin ziet voordeel van porpoising-problemen: "Fijn om een andere uitdaging te hebben"

Het team van Mercedes wil in de tweede seizoenshelft toeslaan. De Duitse renstal heeft immers een lastig eerste deel van het seizoen achter de rug. Mercedes kampte met veel porpoising-problemen en kwam performance tekort. De problemen lijken nu verleden tijd te zijn en men bekijkt het van de positieve kant.

Mercedes kwam in de eerste seizoenshelft veel snelheid tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. Vanwege de problemen met porpoising kon Mercedes geen vuist maken. Langzamerhand werden de problemen opgelost en eindigden coureurs George Russell en Lewis Hamilton steeds vaker op het podium. De weg omhoog is dan ook ingezet.

Andere uitdaging

De eerste seizoenshelft was nogal zwaar voor de manschappen van Mercedes. Toch zag men ook een aantal voordelen van de problemen. Trackside engineering directeur Andrew Shovlin is er eerlijk over bij Motorsport.com: "Het is fijn om een andere uitdaging te hebben. Vroeg in het seizoen waren er zeker momenten waarvan we niet hebben genoten. Binnen het team was het toen vrij stressvol. Engineers houden er echter van om problemen op te lossen."

Heropbouwen

Shovlin ziet dat de situatie momenteel compleet verschillend is met voorgaande jaren. Mercedes was immers eerst de alleenheerser in de sport: "Er waren ook perioden waarin we dominant waren en geen echte tegenstand hadden. Hierdoor werd het saai en voorspelbaar. De huidige uitdagingen helpen je om beter te worden. Momenteel hebben we een goede ontwikkelingssnelheid. Als we ons terug naar voren kunnen ontwikkelen krijgt het team zijn zelfvertrouwen terug. Dit jaar was het gewoon een kwestie van vertrouwen heropbouwen van een sterk team dat een schok heeft gehad. Het was een moeilijke maar goede uitdaging."