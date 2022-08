Mekies sluit teamorders vooralsnog uit: "Ferrari komt eerst"

Het team van Ferrari kende een zeer wisselvallige eerste seizoenshelft. De Italiaanse renstal kon eindelijk weer meevechten voor de zeges maar men had ook zeer veel last van betrouwbaarheidsproblemen. De achterstand op concurrent Red Bull Racing is dan ook zeer fors en het team zal dan ook keuzes moeten gaan maken.

Het gat met Red Bull is in beide kampioenschappen zeer fors. Charles Leclerc staat tweede in het wereldkampioenschap en zijn achterstand op WK-leider Max Verstappen is groot. Als de Monegask zijn rivaal wil inhalen moet er een klein wonder plaatsvinden. Het is dan ook logisch dat er stemmen opgaan over teamorders bij Ferrari.

Ferrari gaat voor

Bij Ferrari zelf wil men daar vooralsnog niets van weten. Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz mogen momenteel vechten voor hun kansen. Tegenover de media-afdeling van de Formule 1 spreekt race director Laurent Mekies zich uit: "Het wordt meer besproken buiten Ferrari dan bij Ferrari zelf. Maar serieus, we zijn er altijd heel duidelijk over geweest. We willen altijd het beste voor het team, Ferrari komt eerst."

Kampioenschap

Mekies geeft wel toe dat men van deze redenatie kan gaan afwijken als het kampioenschap een rol gaat spelen. De race director van Ferrari is nogal duidelijk over de zaak: "Natuurlijk komt er een punt waar we ons meer moeten focussen op één coureur als zijn positie in het kampioenschap daarom vraagt. Dat betekent niet dat we gaan wachten op het mathematische verschil maar het betekent dat je dan op een punt staat waar je denkt dat dat het juiste is."