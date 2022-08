George Russell na derde plek in Boedapest: "Echt trots op het team"

George Russell zal zich de uitslag van zijn eerste race startend van pole position waarschijnlijk anders hebben voorgesteld dan hoe de race zich deze middag in Boedapest ontspon. Russell wist bij de start de sneller geachte Ferrari's knap achter zich te houden, maar zag later in de race twee verrassende tegenstanders opdoemen. Wereldkampioenen Lewis Hamilton en Max Verstappen toonden, namelijk hun klasse, aangezien zij ondanks een zevende en tiende startplek, nog voor Russell wisten te finishen.

De 24-jarige Mercedes-coureur was echter niet ontevreden met zijn finish op de derde plek: "Zeker toen er een beetje regen viel aan het begin van de race en ik op de Soft-banden startte, had ik het gevoel dat we voor de zege konden gaan. We hadden een goede start en een sterke eerste stint, maar richting het einde op de Medium-band, toen er weer lichte regen begon te vallen, had ik echt moeite en verloor ik veel temperatuur uit de banden. Alle credits gaan echter naar het team voor het geweldige resultaat gisteren en het dubbele podium vandaag. Ik ben echt trots op het team en de vooruitgang die we boeken."

Russell zag echter nog voldoende ruimte voor verbetering in zijn eigen presteren op zondag: "Ik ga de race nog eens goed analyseren met het team. Het was een uitdaging om de banden heel te houden, zeker omdat we zo vroeg onze laatste pitstop maakten. Je wil dan het maximale uit de band halen, zonder ze over de kling te jagen en dat was een vrij oncomfortabele positie om in te zitten. Echter, ben ik blij met alweer een podium."