Video: Ricciardo en Norris dollen: "Max Verstappen, dames en heren!"

Daniel Ricciardo is momenteel niet bezig met het beste seizoen uit zijn carrière. De Australische McLaren-coureur wordt volledig overklast door zijn jongere teamgenoot Lando Norris en daarnaast presteert hij zelf ook ondermaats. Toch weerhouden de tegenslagen hem er niet van om zo af en toe nog even een lolletje te trappen.

Ricciardo was bezig met een video voor de sociale media van McLaren. In de YouTube-video beantwoordde de Australiër de meest gegooglede vragen over zijn persoon. Norris had door dat zijn teamgenoot eventjes bezig was maar dat weerhield hem er niet van om eventjes een geintje uit te halen, Ricciardo dolt gezellig mee.