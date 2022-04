Mercedes kan wel lachen om tweede plaats in constructeurskampioenschap

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Duitse ploeg komt duidelijk snelheid tekort en moet Ferrari en Red Bull Racing veelvuldig voor zich dulden. Toch staan de zilverpijlen op de tweede in het constructeurskampioenschap. Concurrent Red Bull heeft immers al enkele uitvalbeurten gehad.

Bij Mercedes kunnen ze ergens wel lachen om deze bijzondere situatie. Het social media-team vindt het in ieder geval wel grappig genoeg om er op de sociale kanalen een meme over te delen. De fans kunnen er in ieder geval wel om lachen, zo blijkt uit de reacties onder de post.