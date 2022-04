Verstappen valt wéér uit: "Dit is gewoon slecht, werk aan de winkel"

Max Verstappen kent momenteel een zéér pijnlijke start van het seizoen. De Nederlandse regerend wereldkampioen viel vandaag voor de tweede keer in drie races uit. Ook in Australië leek het er weer op dat er met de krachtbron van de Red Bull iets niet in orde was, een pijnlijke middag.

Verstappen beende na zijn uitvalbeurt teleurgesteld terug naar zijn team en zag concurrent Charles Leclerc de wedstrijd winnen in Melbourne. Na afloop sprak een teleurgesteld Verstappen zich uit bij Viaplay: "Dit is inderdaad heel slecht en ik weet niet wat ik hier momenteel van moet maken. Er is veel werk aan de winkel."

Geen idee

De oorzaak van de uitvalbeurt van de Nederlander zag er in eerste instantie uit als een probleem met de krachtbron. Verstappen sprong uit de auto en de vlammen aan de achterzijde werden snel geblust door de marshalls. Verstappen zelf weet de oorzaak van het uitvallen echter niet: "Ik heb geen idee, we weten het zelf ook niet. We krijgen de auto zometeen terug en dan zien we het wel. Maar we zijn twee keer uitgevallen in drie wedstrijden."

Banden

Een overwinning zat er in Australië eigenlijk op geen enkel moment echt in. Concurrent Charles Leclerc reed simpel weg en ook bij de herstarts kwam Verstappen er niet echt langs. Hij geeft het eerlijk toe: "Allebei de soorten banden hadden teveel slijtage. Ik moest veel meer mijn banden managen om de race uit te kunnen rijden. Dus dat was ook waardeloos."