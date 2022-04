Domenicali blijft geloven in Saoedische Grand Prix: "Race is onderdeel van de kalender"

Twee weken geleden bevond de Formule 1 zich in het oog van de storm. Men was immers bezig met de vrije trainingen van de Saoedische Grand Prix toen er elders in de stad een aanslag werd gepleegd door Houthi-rebellen. Het was geruime tijd onzeker of de race wel kon doorgaan.

Na de Saoedische Grand Prix vroeg men zich af of er nog wel toekomst muziek zit in de race. Het Formule 1-circus werd er namelijk geconfronteerd met de aanslag. Coureurs twijfelden aan het doorgaan van de race en de kritiek vanuit de fans en kenners was zeker niet mals. Toch lijkt het erop dat er in 2023 gewoon weer een Saoedische Grand Prix is.

Open dialoog

Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil namelijk helemaal niets weten van het schrappen van de race. De Italiaan spreekt zich duidelijk uit tegenover Reuters: "Ja, de race is onderdeel van de kalender. Het is onderdeel van ons werk dat we praten met de stakeholders. De relevantie is belangrijk voor ons, net als een open dialoog. Maar als het gaat om wie de commerciële kant van geheel vertegenwoordigd, dan moet je bij mij zijn."

Spotlight

Domenicali blijft ook heilig geloven in de maatschappelijke impact van de sport. De veelvuldig bekritiseerde Italiaan denkt namelijk nog steeds dat de Formule 1 voor een cultuuromslag kan zorgen: "We hebben het altijd over het feit dat de Formule 1 en de sport een spotlight kunnen zetten op iets positiefs. Onze aanwezig zorgt voor een extra verantwoordelijkheid voor de plekken die wij bezoeken en waar ze progressie willen boeken. De Formule 1 zal er voor zorgen dat dit sneller gaat."