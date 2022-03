'F1-teams voeren gesprekken om Mercedes-sidepod te verbieden voor 2023'

Het radicale sidepod ontwerp van Mercedes, inclusief een controversieel vleugeltje voor de spiegels die aantoonbaar de aerodynamica bevordert, heeft groen licht gekregen voor 2022. Er zijn echter al gesprekken gaande in de sport hoe de toekomst verder moet als dit de norm wordt.

Technisch directeur Jan Monchaux van Alfa Romeo is van mening dat de Formule 1 zou moeten overwegen om voor 2023 en daarna de Mercedes 'no sidepod' aan banden te leggen. In gesprek met Auto Motor und Sport zegt hij: "Ik denk niet dat de regelgeving zou toestaan ​​dat je helemaal geen koeling in de sidepods hebt. Dat is niet de bedoeling. Er zal zeker een discussie zijn met de FIA ​​en de teams of we iemand zo ver willen laten gaan. Een mogelijk volgende stap is om een verbod in te stellen."

Mercedes heeft met haar smalle sidepods de rest van de F1-teams verrast, zo stelt Monchaux. Hij vraagt zich echter af of andere teams dit gaan kopiëren: "Het werkt duidelijk voor Mercedes, anders zou het niet op de auto zitten. Het is natuurlijk belangrijk voor mij om te begrijpen welk concept het grootste potentieel heeft voor verdere ontwikkeling - het Mercedes-concept, het onze, of dat van Red Bull of Ferrari. Geen enkel team kan dat op dit moment weten of voorspellen. Alleen de tijd zal het leren."