'Bizarre reden voor dichte deuren testweek Barcelona'

Voorafgaand het komende Formule 1-seizoen staan er twee testweken op de planning. De heren coureurs trekken eind februari eerst naar Barcelona en in maart zal men ook gaan testen in Bahrein. Er is echter iets opvallends aan de hand, de testweek in Spanje is achter gesloten deuren terwijl men in Bahrein publiek verwelkomd en alles live uitzendt.

Een ander opvallend gegeven zijn de namen van de twee testweken. Volgens de Formule 1 trekt men naar Barcelona voor een 'Pre-season session' terwijl de weel in Bahrein in de boeken staat als 'Official Pre-season test'. Het is zeer opvallend en het laat een duidelijk verschil zien. In Barcelona is bijna niemand welkom en in Bahrein alles en iedereen.

Dates are locked in for pre-season running in Barcelona and Sakhir#F1 #F1Testing pic.twitter.com/3pWbUfo7BT — Formula 1 (@F1) January 26, 2022

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft dit te maken met de rechten die men in Bahrein heeft. In het Midden-Oosten hebben de organisatoren namelijk de rechten in handen van de seizoensopener. In Bahrein wilde ze er een enorme show van maken maar hier komt niets van terecht. Volgens de Italianen wilde men in Bahrein een soort mega-launch houden waar alle auto's voor het eerst het daglicht zagen. De teams hadden hier echt geen zin in.

Livery's

Volgens het Italiaanse medium werd het verhaal daarna nog een tikje bizarder. De teams kregen daarna namelijk het verzoek of ze in Barcelona met andere livery's wilden rijden. In die situatie zou men in Bahrein alsnog een soort primeur hebben. Ook hier hadden de teams geen zin in dus besloot Liberty Media de Spaanse deuren te sluiten. Hierdoor heeft Bahrein dus alsnog de primeur in handen.