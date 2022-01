Organisatie Saoedische Grand Prix voert enkele aanpassingen door

Vorig jaar reed de Formule 1 voor het eerst in Saoedi-Arabië. In december reed men op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit en men kreeg waar voor het geld. De race was een waar spektakelstuk maar de kritiek was ook niet mals, veel mensen vonden de baan veel te gevaarlijk.

Tijdens het raceweekend vonden er enkele stevige crashes plaats. De race zelf werd twee keer onderbroken door een code rood na enkele crashes. In het voor programma ging het ook mis en moesten er twee coureurs naar het ziekenhuis worden gebracht. In maart keert de Formule 1 weer terug op het circuit en men heeft de kritiek serieus genomen.

Kleine aanpassingen

In Saoedi-Arabië wordt hard gewerkt om alles weer gereed te maken voor de aankomende race. Martin Whitaker is de CEO van het project en tegenover Motorsport.com legt hij uit wat er gaande is: "We streven ernaar om een aantal delen aan te passen voor ons tweede event. Ten eerste gaan we nu één of twee kleine dingen aan het circuit aanpassen."

Cockpit

Whitaker en consorten hebben voor de aanpassingen geluisterd naar de heren coureurs. Ze zijn dan ook compleet in lijn met de kritieken: "Deze veranderingen zijn gerelateerd aan wat de coureurs vanuit de cockpit kunnen zien. Het is een klein klusje maar helpt bij de zichtbaarheid in enkele bochten. Daarnaast passen we ook de vangrails wat aan, dit is gunstig voor de lijnen die de coureurs rijden."