AlphaTauri onthult onthullingsdatum AT03

De Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. De auto's zullen er dan flink anders uit zien dan voorheen. Dat komt door de nieuwe reglementen die aankomend seizoen ingaan. Men kijkt dan ook reikhalzend uit naar de nieuwe bolides.

AlphaTauri heeft nu de datum onthuld van de onthulling van hun nieuwe wagen. Het Italiaanse team trekt het doek van hun AT03 op 14 februari aanstaande, zo deelt het team op social media. Ze volgen hiermee het voorbeeld van onder andere Mercedes en Aston Martin, die eerder ook bekend maakte dat ze aankomende maand hun nieuwe auto onthullen.

almost ready to enter a new era of Formula 1 📆 mark your calendars, the AT03 is coming! 👌 https://t.co/AnGsP6d3Om pic.twitter.com/L2H1U9huya