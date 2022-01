Mercedes deelt misleidende tease van nieuwe wagen

Aankomend seizoen zullen de Formule 1-wagens er compleet anders uit zien door de nieuwe reglementen. In Silverstone kon men vorige jaar alvast een blik werpen op hoe de aankomende auto's er waarschijnlijk uit komen te zien. Maar of de concept car een realistisch beeld schetst moet nog blijken, de teams zijn immers keihard aan het werk.

Ook bij het topteam van Mercedes is men hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Over iets minder dan een maand zullen ze het doek trekken van hun nieuwe uitdager maar tot die tijd moeten de fans het doen met enkele teasers op social media. Het team laat in ieder geval zien hoe de vorige livery eruit ziet op de concept car, dat schetst natuurlijk geen eerlijk beeld van de nieuwe wagen. Het is de verwachting dat dit gaat verschillen met de aankomende auto, de klassieke grijze kleurstelling keert immers waarschijnlijk terug.