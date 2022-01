'Koppen gaan rollen bij Ferrari als het slecht presteert in 2022"

Voormalig Formule 1-ontwerper en expert Gary Anderson verwacht dat Ferrari terugkeert naar haar oude gewoonte om mensen te laten gaan als ze niet presteren in 2022. Ferrari merkte dat ze in 2019 af moesten haken voor het strijden om overwinningen en de enige optie was om zoveel mogelijk punten te scoren tijdens het seizoen.

Dat is voor het team uit Maranello een grote achteruitgang maar ook een afgang. Vroeger zou dat waarschijnlijk genoeg zijn geweest voor belangrijke personeelsleden om hun baan te verliezen, maar Ferrari hield vertrouwen in hun huidige team voor 2021, een beslissing die werd beloond toen de Scuderia snel vooruitgang boekte en de derde plaats in het constructeurkampioenschap veiligstelde na een seizoen waarin Charles Leclerc twee pole positions claimde, samen met een podium voor P2 op Silverstone.

Carlos Sainz voegde nog vier podiums toe aan het totaal van Ferrari, met een tweede plaats in Monaco en de derde plaats tijdens de Grands Prix van Hongarije, Rusland en Abu Dhabi.

Alle ogen gericht op Ferrari

Nu er nieuwe regels zijn voor het seizoen 2022, één van de grootste veranderingen in de regelgeving die de F1 sinds jaren heeft gezien, zijn alle ogen gericht op Ferrari om opnieuw mee te doen voor de wereldtitel. Mocht dat echter niet uitkomen, dan verwacht Anderson dat een deel van het personeel weer zal worden ontslagen en contracten niet worden verlengd.

In zijn vooruitblik op The Race zegt Anderson: "Ferrari lijkt oppervlakkig gezien het meest stabiele team van de afgelopen twintig jaar, gezien zijn consistente identiteit, maar dat is niet echt het geval. In werkelijkheid is Ferrari waarschijnlijk de meest onstabiele omdat het al vele jaren een filosofie heeft om te slagen, of iemand verantwoordelijk te houden voor de mislukking en hem dan te ontslaan."

"Het nieuwe hogere management bij Ferrari lijkt dit nu enigszins te hebben veranderd. Mattia Binotto leidt het team nog steeds als een baas en houdt als teambaas ook effectief toezicht op de technische kant. Om beide functies op je te nemen valt te prijzen, maar de structuur achter hem, die de afgelopen jaren verschillende keren is gewijzigd, moet zich uit gaan betalen. Nu is het tijd voor Ferrari om dat verloren terrein terug te winnen."