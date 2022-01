Mercedes geeft opnieuw teaser weg van 2022-bolide

Mercedes heeft opnieuw een teaser weggegeven van de nieuwe 2022-bolide op sociale media. Of dit het ontwerp is dat de Duitse succesformatie uiteindelijk gaat gebruiken, is afwachten. Alle teams gebruiken vaak een standaarddesign voor promotie.

De allereerste glimp

Op nieuwjaarsdag gooide Mercedes al een tweet in de wereld met een plaatje van de nieuwe wagen.