Amerikaans McLaren-talent maakt overstap naar Britse Formule 4

Het team van McLaren kijkt al jaren naar de toekomst. Het team weet immers dat er een dag komt dat hun coureurs de sport gaan verlaten en er dan behoefte is aan nieuwe bloed. De Britse renstal heeft dan ook al jaren een redelijk succesvol opleidingsprogramma.

De opleidingsploeg heeft al enkele bekende coureurs voortgebracht, Lando Norris en Lewis Hamilton zaten immers allebei in het programma. Ook in 2021 rijden er enkele grote talenten rond in de opleiding. Het grootste talent is de piepjonge Amerikaan Ugo Ugochukwu. Hij staat nu op het punt om een belangrijke stap in zijn carrière te zetten.

Ugockukwu zal in 2022 namelijk zijn debuut gaan maken in de single seaters. Na enkele succesvolle jaren zegt hij zijn vertrouwde kart vaarwel. De piepjonge Amerikaan zal volgend jaar namelijk gaan rijden in de Britse Formule 4 voor het bekende team van Carlin.

Norris

Met zijn move naar Carlin volgt Ugockukwu de voetsporen van McLaren-coureur Lando Norris. De Brit reed in zijn junior-jaren ook voor het team en werd met Carlin vice-kampioen in zijn laatste jaar in de Formule 2. De 14-jarige coureur krijgt volgend jaar om zich te bewijzen.