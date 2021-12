Hamilton geniet toch van strijd: "Duel is spectaculair, dat waardeer ik"

De Saoedische Grand Prix was een bizarre thriller. De race met het epische duel tussen titeltitanen Lewis Hamilton en Max Verstappen wordt veelbesproken. De twee kemphanen raakten elkaar weer en waren achteraf laaiend op elkaar en gooiden bizar veel modder naar elkaar.

Hamilton kwam als winnaar uit de bus en versloeg zijn rivaal Verstappen na een enorme strijd. Hij is heel erg kritisch op zijn rivaal. Na de race verscheen hij voor de camera's van de post race show van de Formule 1: "Het duel is zo spectaculair, dan waardeer ik. Het is zo lastig op de baan. Het is lastig om te racen tegen een coureur met een ander regelboek. Ik heb er alles aangedaan om op een eerlijke manier het gevecht aan te gaan."

De Brit beloonde zijn team met de winst. De vreugde was immens en dat verbaasde Hamilton enigszins. Hamilton: "Wat ik zag aan het einde van de pitlane, dat heb ik nog nooit met ze meegemaakt. De energie was vandaag op een compleet ander niveau dan normaal."