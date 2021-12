Hamilton springt een gat in de lucht en dankt Bottas na pole: "Beste teamgenoot in de sport"

Met enig geluk wist Lewis Hamilton de pole position te veroveren in Jeddah. De Britse Mercedes-coureur zag concurrent Max Verstappen paarse sectortijden noteren en dacht te kunnen inpakken. Niets bleek echter minder waar want Verstappen raakte de muur in de laatste (!) bocht.

Hierdoor pakte Hamilton ,tot zijn eigen verbazing, de pole position. Hij verscheen na afloop voor de microfoon van Paul di Resta: "Wat is dit een zware baan. Echt enorm technisch en complex. Het is fantastisch wat ze hier hebben gebouwd qua pace. We waren snel in de trainingen maar we hadden vandaag problemen met de pace en de banden. Dan pakken we toch een 1-2. Ik ben zo trots op Valtteri en de jongens."

Samenwerken

Hamilton is heel erg blij met het werk van zijn teamgenoot. De regerend wereldkampioen prijst Bottas de hoge hemel in: "We hebben zo hard gewerkt. Dit is zo'n goed resultaat! We werken zeker als een team om die titel te pakken. We hebben zo hard gewerkt in de simulaties en zeker ook samen met Valtteri."

Loftrompet

Hamilton blaast nog harder op de loftrompet: "Hij is zeker weten de beste teamgenoot in deze sport. We hebben samen aan de set-up gewerkt. Die gasten gaan ze snel over deze baan, dat is niet van deze wereld. Als je dan bekijkt waar wij vandaan kwamen, dan ben ik blij. We komen altijd dichterbij in race pace."