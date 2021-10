Hamilton heeft zin in 2022: "Denk dat races intenser worden"

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn momenteel in een enorm fel duel verwikkeld om het wereldkampioenschap. Het kan zomaar zijn dat de nieuwe regelementen die aankomend seizoen ingaan voor nog veel meer spannende gevechten gaan volgen.

Dat is tenminste de verwachting van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit deelt zijn verwachtingen in gesprek met Sky Sports Italia: "Vooruitkijkend naar volgend jaar zullen prestaties van de auto's waarschijnlijk dichter bij elkaar liggen. Ik denk dat de races intenser zullen zijn en dat zorgt ervoor dat het talent van de coureur een grotere rol kan gaan spelen. Het is een van de redenen waarom ik in de Formule 1 wil blijven omdat het echt een kans biedt om je vaardigheden te laten zien."

De verwachting is dat de jonge garde zich volgend jaar meer zal gaan laten zien. Jonge coureurs passen zich namelijk vaak sneller aan, aan nieuwe omstandigheden. Hamilton behoord al geruime tijd niet meer tot de groep jonge coureurs, de Brit is tegenwoordig zelfs een van de oudste van het stel. Toch vreest hij de jeugd niet: "Eerlijk gezegd ben ik daar niet bang voor."