Surer: "Als het kan wil Hamilton contact altijd vermijden"

De crash van Verstappen en Hamilton in Monza is een nieuw hoofdstuk in de strijd om de wereldtitel. Hierdoor kunnen veel kenners het niet laten om hun mening te geven over de felle strijd tussen de Nederlandse Red Bull-coureur en de Britse Mercedes-piloot.

Ook oud-coureur Marc Surer heeft zijn licht laten schijnen op het duel. Er is hem iets opgevallen in de strijd tussen de twee kemphanen. In gesprek met Formel1.de gaat hij hierop in: "Lewis heeft te vaak opgegeven in dit soort duels. Hij weet dat hij nu moet terugslaan. Als hij het kan zal hij contact met Max vermijden terwijl Max altijd doorgaat. Dat is het overduidelijke verschil tussen die twee."

Surer heeft echter wel een verandering gezien in Hamiltons gedrag in dit soort situaties: "Sinds Silverstone probeert Hamilton dit ook meer te doen, en dat is niet nieuw. Hij deed dit ook in zijn strijd met Nico Rosberg. Wanneer het moeilijk wordt weet hij dat hij alles moet geven. De volgende keer dat ze samen een bocht in gaan zal waarschijnlijk een nieuwe crash opleveren omdat ze allebei niet willen opgeven."