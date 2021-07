Honda maakte einde aan geruchtmakende suggesties van Mercedes

Honda heeft ontkend dat hun tweede motorspecificatie een verbetering is vanwege upgrades of dat er meer vermogen is toegevoegd waardoor Red Bull Racing en AlphaTauri nu snellere tijden kunnen rijden.

Mercedes berekende dat ze drie tienden op de rechte stukken verloren aan de door Honda aangedreven Red Bull-auto's tijdens de Franse Grand Prix, en vervolgens twee en een halve tiende bij de Grand Prix van Stiermarken.

Red Bull-baas Christian Horner schreef dat toe aan de vorm van de achtervleugel van Mercedes, hoewel speculaties in de media suggereerden dat Honda meer prestatie uit haar motoren wist te halen, wat alleen is toegestaan ​​als het tot stand komt door een aanpassing om de betrouwbaarheid te verbeteren.

15 pk meer

Honda heeft echter al die geruchten uit het Mercedes-kamp als onnauwkeurig afgedaan. F1-directeur Toyoharu Tanabe zei tegen de media in Oostenrijk: "Ik ben erg blij als het waar is, maar het is niet waar."

“Onder de huidige regelgeving is het niet toegestaan ​​om tijdens het seizoen prestatie-updates toe te passen. Als gevolg hiervan is onze tweede PU hetzelfde als de eerste PU in termen van specificatie en prestaties. Onder de huidige motorregels moeten we eventuele wijzigingen doorgeven aan de FIA. Je mag alleen wijzigen vanwege betrouwbaarheid of financiële redenen of logistiek, en dan moeten we eerst zeer gedetailleerde informatie indienen bij de FIA. Die moet het dan eerst toestaan om aan te passen."

“De FIA ​​distribueert alle documenten naar de andere motorleveranciers, dus we hebben goedkeuring nodig van de andere fabrikanten om de specificaties van afzonderlijke onderdelen te wijzigen. De reden waarom we zo'n zeer gedetailleerd onderzoek doen, is dat lang geleden sommige teams hun prestaties hebben verbeterd door een wijziging aan te brengen om de betrouwbaarheid te verbeteren. Dus we zijn heel voorzichtig om de prestaties te verbeteren en de motor daarvoor aan te passen. Het is niet mogelijk om de prestaties tijdens het seizoen te verbeteren. Dat is mijn antwoord op dat suggesties en geruchten van Mercedes."