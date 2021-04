'Istanbul biedt betere financiële voorwaarden dan de Nürburgring'

Istanbul Park geldt als belangrijkste gegadigde om in te springen in het geval dat de Grand Prix van Canada wegvalt. De Nürburgring geldt ook als optie, maar een nieuw bezoek aan Turkije geniet de voorkeur van de Formule 1. Istanbul biedt namelijk betere financiële voorwaarden dan de Duitsers.

Dat meldt Racefans.net. Het heeft er alle schijn van dat de Canadese Grand Prix in Montreal dit jaar opnieuw niet door kan gaan. Canada houdt er een streng beleid om het coronavirus in toom te houden op na en de kans op versoepelingen voor de Formule 1-race in juni wordt klein geacht.

De berichten dat het evenement reeds van de kalender gehaald zou zijn waren voorbarig, maar het moment om knopen door te hakken nadert wel. Het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is een semi-stratencircuit en de aanlooptijd om alles in gereedheid te brengen voor een Grand Prix is langer dan bij een permanent circuit.

Mocht Canada definitief van het schema verdwijnen, dan is Turkije de belangrijkste gegadigde om die open plek op te vullen. Istanbul Park was van 2005 tot en met 2011 een vaste waarde op de Formule 1-kalender en keerde vorig jaar terug. De coureurs vonden dat vanwege het spekgladde wegdek niet echt een succes, maar het leverde wel een spectaculaire race op.