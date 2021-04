McLaren verkoopt Technology Centre in leaseback deal voor 200 miljoen euro

McLaren is overeengekomen om de fabriek in Woking, het McLaren Technology Center, te verkopen aan het Amerikaanse Global Net Lease voor om en nabij de 200 miljoen euro. De deal, waarover al maanden wordt onderhandeld, werd dinsdag aangekondigd en de MTC wordt terug verhuurd aan het team in een 20-jarige deal.

James Nelson, CEO van GNL zegt blij te zijn met de aankoop: "We zijn verheugd om aan te kondigen dat deze faciliteit van wereldklasse deel gaat uitmaken van de GNL-portefeuille."

De ultramoderne gebouwen van het McLaren Group-hoofdkantoor hebben talloze prijzen gewonnen, zijn ontworpen door de beroemde architect Norman Foster en zijn het type bedrijfskritische, netto-verhuurde eigendommen die deel uitmaken van de GNL-portefeuille.

"We zijn erg blij dat we hebben kunnen samenwerken met het managementteam van de McLaren Group om deze transactie tot stand te brengen. We kijken uit naar de langdurige samenwerking met McLaren en de voordelen van deze transactie voor GNL. De overname illustreert het vermogen van GNL om grootschalige en bevorderende sale-leaseback-mogelijkheden te vinden in een concurrerende markt die een aanzienlijke meerwaarde biedt aan onze totale portefeuille. Wij geloven dat onze wereldwijde aanwezigheid als toonaangevende netto lease aantrekkelijke overnamemogelijkheden zal blijven bieden die onze best-in-class portefeuille aanvullen."

Visie Zack Brown

McLaren werd het afgelopen jaar financieel geconfronteerd in het licht van de pandemie en besloot op korte termijn vrij te maken door de 840.000 vierkante meter grote faciliteit te verkopen.

"Waarom zit al dit geld vast in onroerend goed", zei McLaren-CEO Zak Brown vorig jaar. "We zijn geen onroerendgoedbedrijf. We zijn een raceteam en een autobedrijf. Dat is het begin van de reis om de balans op te schonen."

"Ik denk dat de meeste bedrijven in deze wereld niet echt eigenaar zijn van het onroerend goed waarvan ze huurders zijn. We hebben veel geld in dat gebouw vastgehouden, zoals u zich kunt voorstellen, en dat is geen erg productief gebruik van geld als u in uw bedrijf wilt investeren."