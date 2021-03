Red Bull-teambaas Horner: "Dit was geweldig racen, felicitaties aan Mercedes"

"We have a race tomorrow." Dat waren de woorden waarmee Christian Horner afsloot na de kwalificatie op zaterdag. Die race kwam er overduidelijk want het was verreweg een walk-over voor Max Verstappen. Hoewel de Nederlander van pole position startte kende hij meteen problemen vanaf het begin van de race met de grip aan de achterbanden.

Niet Verstappen maar Lewis Hamilton won uiteindelijk de Grand Prix van Bahrein. Strategisch had Mercedes een goed plan en dat pakte ook nog eens perfect uit voor het Duitse team, mede omdat Sergio Perez in zijn Red Bull achteraan moest beginnen vanwege problemen in de formatieronde.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zag na afloop vooral positieve punten. Hij is blij met wat hij op de baan zag en dat biedt hoop voor de rest van het seizoen: "Onze felicitaties aan Mercedes. De race vandaag was erg goed en zoals Toto zei hebben ze verschillende strategieën gebruikt. Ze hebben absoluut een zeer goede auto en zijn in staat om ons te pushen tijdens de eerste stint waarna wij langer door kunnen gaan."

"Max had vanaf het begin een probleem dat hij onder controle moest houden en dat had effect op zijn race. Het was geweldig racen en helaas haalde hij in op het stuk waar het niet mag waarna hij de opdracht kreeg om de plaats terug te geven aan Lewis. Hierna had hij wat vuil op zijn banden en had nog maar een paar ronden om het nog een keer te proberen. Dat vuil op zijn banden heeft niet geholpen maar dat gaf Lewis genoeg adem om te winnen. Het was een geweldige race."