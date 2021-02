F1 zeker komende 10 jaar geen onderdeel van strategie Audi

Audi heeft ontkent dat het voorzichtig plannen aan het smeden is om de Formule 1 te betreden. De Duitse autofabrikant is de voorbije weken veelvuldig in verband gebracht met een project in de koningsklasse van de autosport. Het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport meldde zelfs dat Audi al met Red Bull Racing had gesproken over een eventuele samenwerking vanaf 2025.

Niets van waar, benadrukt een woordvoerder van het Duitse merk nu tegenover RTL. Hij kon het ook niet laten om daarbij te wijzen op het feit dat hij al tien jaar lang verhalen over 'Audi naar de Formule 1' moet tegenspreken. "Op dit moment zijn wij niet bezig met de Formule 1. We hebben onze autosportstrategie voor de komende tien jaar vastgesteld en daar maakt de Formule 1 geen onderdeel van uit."

De Formule 1 adopteert in 2025 een nieuwe motorformule en dat zou voor geïnteresseerde autofabrikanten het ideale moment zijn om in te stappen. Formule 1-baas Stefano Domenicali - voorheen zelf werkzaam bij Lamborghini, dat net als Audi behoort tot de VW Group - gaf aan met meerdere geïnteresseerde partijen in contact te staan. Audi hoort daar volgens eigen zeggen in elk geval niet bij.