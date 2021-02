F1 gaat salarisplafond bespreken met coureurs

Van budgetplafond tot salarisplafond, de F1-organisatie zal met de coureurs om tafel gaan om het salarisplafond voor coureurs te bespreken maar heeft vooralsnog niet iedereen aan haar kant staan. Vorig jaar, toen de Formule 1 debatteerde over het verlagen van het budgetplafond toen de pandemie de sport dwong de start van het seizoen uit te stellen, brachten teambazen het salarisplafond voor de coureurs ter sprake.

Maximum van 25 miljoen euro

Het voorgestelde maximum was 25 miljoen euro, een jaarlijks bedrag dat zou worden verdeeld over de twee coureurs van het team. Het is aan het team om te beslissen wie wat krijgt. Toto Wolff, Zak Brown en Franz Tost zijn allemaal voorstander. Tost is zelfs van mening dat 25 miljoen euro te veel is en dat coureurs blij zouden moeten zijn dat ze F1-coureur zijn.

De Formule 1 gaat door met besprekingen over een limiet waarbij de F1-commissie aankondigt dat ze een werkgroep zal creëren om erin te komen. De coureurs krijgen zeggenschap in deze werkgroep en zijn onderdeel van die gesprekken.

"Aangezien in 2021 voor het eerst een kostenplafond wordt ingevoerd in de Formule 1, werden tijdens de bijeenkomst verschillende onderwerpen besproken rond het beheersen van de kosten en hoe dit algemene doel de komende jaren kan worden bereikt", aldus een FIA-verklaring. "Als onderdeel hiervan zal een werkgroep worden opgericht - inclusief de coureurs zelf - om het onderwerp contracten voor coureurs en senior teammanagement te bespreken."