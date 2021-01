Britse lockdown zorgt voor onzekere situatie voor F1-teams

Welke gevolgen gaat de situatie in Groot-Brittannië hebben voor de daar gevestigde Formule 1-teams? Dat is een van de vele vragen die boven de koningsklasse van de autosport hangen in de aanloop naar het seizoen 2021. In Groot-Brittannië waart een besmettelijkere variant van het coronavirus rond, waardoor reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk maar zeer beperkt is toegestaan.

Als dat lang aanhoudt, dan heeft dat verregaande consequenties voor zeven van de tien Formule 1-teams. Williams, Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin, Alpine en Haas F1 Team zijn allemaal gevestigd in Groot-Brittannië. De Britten zijn echter al volop bezig met vaccineren, wat wellicht de mogelijkheid op enige versoepelingen in de nabije toekomst biedt. De Formule 1-teams hoeven pas begin maart op reis voor de enige wintertest, dus ze kunnen nog even achterover leunen om te kijken hoe de situatie zich ontwikkelt.

Vaccinatieprogramma

Over vaccineren gesproken; er gingen geruchten dat de Formule 1 bezig was om een grootschalig vaccinatieprogramma op te zetten. Door iedereen binnen de Formule 1-bubbel te vaccineren zou de sport de impact van het virus op het seizoen 2021 kunnen minimaliseren, stelde Blick. Niets van waar, reageerde een woordvoerder van de sport tegenover het Duitse N-TV. "Ik kan bevestigen dat dit verhaal ongefundeerd is. De Formule 1 noch de FIA koestert plannen om te vaccineren."

Monaco

Terwijl de Formule 1 net een herziene kalender voor 2021 heeft gepresenteerd, zijn er alweer twijfels over een volgend evenement ontstaan. De Grand Prix van Monaco kan een race zonder publiek nooit garanderen. Het circuit slingert namelijk door de straten van het prinsdom en het is onmogelijk om dat helemaal af te zetten. Hetzelfde probleem doemt op voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix in Bakoe en ook de Canadese Grand Prix in Montreal zit in de gevarenzone. Monaco, Bakoe en Montreal zijn alle drie (semi-)stratencircuits en die vereisen een langere opbouw, waardoor ze ook eerder duidelijkheid nodig hebben over het doorgaan van hun evenement.