Mercedes won het afgelopen race weekend niet alleen de race, maar ook het constructeurskampioenschap. De renstal wist de race redelijk eenvoudig te beheersen, maar Valtteri Bottas had was puin op zijn auto, hierdoor verloor hij rondetijd. Max Verstappen haalde hem in voor de tweede plaats, maar die kreeg even later een klapband. Mercedes behaalde dus weer een één-twee met Lewis Hamilton als racewinnaar.