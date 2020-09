F1Podcast nabeschouwing Grand Prix van Italië

Lucas Degen, Jeroen Demmendaal, Jeroen van Kesteren en Jeroen Scholte blikken in hun Formule 1 Podcast terug op de Grand Prix van Italië waar we een uniek podium zagen. De Fransman Pierre Gasly pakte zijn eerste zege. Het was de 80e zege voor Frankrijk.

De laatste overwinning van een Fransman, was Olivier Panis, in Monaco 1996. Alpha Tauri pakt zijn tweede zege uit de geschiedenis, het won als Toro Rosso in Monza 2008.



Het was een uniek podium met naast Pierre Gasly; Carlos Sainz en Lance Stroll. Sinds 2012 hebben we geen podium meer gezien zonder een Mercedes, Ferrari of Red Bull.

In deze aflevering van de Formule 1 Podcast bespreken Lucas en de drie Jeroen's het kleurloze optreden van Red Bull Racng, de fout bij Mercedes, het zeer zwakke optreden van Bottas en wederom een nieuwe afgang voor Ferrari.