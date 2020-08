Mika Hakkinen: "Valtteri Bottas was sneller dan Max Verstappen"

Mika Hakkinen is wereldberoemd vanwege zijn twee kampioenschappen in de Formule 1, maar misschien wel het meest vanwege zijn fameuze inhaalactie op Spa-Francorchamps op Michael Schumacher, waarmee hij de winst in de Ardennen veilig stelde.

Tegenwoordig is de Fin actief in commercials en schrijft hij ook columns voor onder andere Unibet. In zijn meest recente column kijkt hij terug op de Grand Prix van Spanje. De voormalig McLaren-coureur zegt dat de Spaanse Grand Prix misschien niet de meest spannende uit de geschiedenis is geweest, maar wel interessant qua tactiek en dan met name door Max Verstappen.

Hakkinen schrijft in zijn column: "Voor fans was het natuurlijk niet zo spannend, maar Barcelona staat niet bekend om de kwaliteit van interessante races. Persoonlijk vond ik het circuit altijd leuk omdat het technisch een bevredigende baan is om te rijden, maar er is eigenlijk maar één inhaalplaats, bij bocht 1. Met de lay-out van de laatste bochten is het erg moeilijk om dicht bij de auto voor je te blijven, dus zelfs met het inhaalsysteem van DRS is het niet eenvoudig."

Verstappen kan Mercedes straffen

"Dit was dus geen klassieke Grand Prix om naar te kijken, maar toch was het erg interessant om te zien dat Max Verstappen de Mercedes-coureurs kon splitsen en hen iets om zich zorgen over te maken. Het is duidelijk dat hij in de Red Bull op een ander niveau zit dan zijn teamgenoot Alex Albon, vooral in de kwalificatie. Max staat tweede in het wereldkampioenschap en is klaar om Mercedes te straffen als het team of de coureurs fouten maken."

"Hoewel Valtteri Bottas sneller was dan Max Verstappen, zou de inhaalactie niet mogelijk zijn tenzij het team de juiste pitstopstrategie gebruikte, maar Red Bull reageerde hierop en verdedigde perfect. De beslissing van Mercedes om Valtteri een set zachte banden te geven om aan te vallen, bleek de verkeerde keus te zijn, zoals Lewis liet zien toen hij ervoor koos om een set mediums te gebruiken voor zijn laatste stint."

De 51-jarige coureur zegt vooral dat hij de tactiek interessant vond om naar te kijken en dat juist de tactische beslissingen ervoor zorgden dat Verstappen voor de snellere Bottas eindigde.