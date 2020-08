Sergio Perez wil komend weekend weer racen

Sergio Perez kwam plots aan de kant te staan door een besmetting met het coronavirus. De Mexicaan moest toekijken hoe Nico Hulkenberg in zijn wagen reed, al kon hij niet eens aan de race deelnemen doordat de motor niet gestart kon worden.

Het zijn spannende tijden voor Perez want ook zijn stoeltje voor 2021 is in gevaar met de mogelijke komst van Sebastian Vettel. Mede daarom zal Perez erop gebrand zijn om zo snel mogelijk weer te kunnen racen.

De fysio van Perez zegt dat hij hoopt om dit weekend weer achter het stuur te kruipen van zijn RP20 voor de tweede race op het circuit van Silverstone. Xavi Martos vertelde de krant La Vanguardia: "Hij zal fysiek en mentaal klaar moeten zijn. We volgen een actieplan voor de volgende race, als ze hem toestaan ​​te racen. Zo niet, dan wordt het Barcelona dat hij terugkeert."

Het één en ander valt of staat uiteraard wel met een coronatest die negatief moet zijn, anders zal Perez niet in actie kunnen komen. Zelf zei hij nergens last van te hebben gehad: "Ik heb geen symptomen gehad. Ja het zijn lange dagen geweest. Ik kijk ernaar uit om binnenkort terug te komen."

Hulkenberg wil ook racen

Perez werd vervangen door Nico Hulkenberg en Racing Point zei afgelopen weekend dat het waarschijnlijk is dat de Duitser opnieuw zal racen, aankomend weekend in Silverstone. Tegenover RTL zei de Hulk zelf: "Ik denk dat het definitieve antwoord donderdag komt. Tot die tijd moeten we geduld hebben."

Zijn tot nu toe eenmalige onverwachte optreden afgelopen weekend heeft de 32-jarige Hulkenberg aan het denken gezet. Hij is vastbesloten om terug te keren in de F1: "Ik heb in het weekend bloed geproefd en ik heb er zin in om weer in de auto te stappen. Ik ben een tijdelijke gast, dat is de situatie en dat weet ik. Ik neem het zoals het komt."