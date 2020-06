Formule 1-afdeling niet getroffen bij cyberaanval Honda

Honda heeft te maken gehad met een cyberaanval. De servers van de Japanse autofabrikant zijn het doelwit geweest van hackers, waardoor medewerkers de interne systemen tijdelijk niet konden gebruiken en zelfs de productie van auto's even stilgelegd moest worden.

Een woordvoerder van Honda vertrouwde Racefans.net toe dat de Formule 1-afdeling van het merk niet is getroffen door de aanval. "Onze Formule 1-tak opereert gewoon als normaal in de voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen."

De Japanse autofabrikant werkt vanuit twee locaties aan de Formule 1-motoren voor Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri. De ontwikkeling van de krachtbron vindt plaats in de fabriek in Sakura in Japan, maar Honda heeft ook een basis in Milton Keynes.