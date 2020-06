Liberty wil tweede race in Italië op Mugello

Vorig jaar werd de 1000ste Formule 1-race verreden in China. Dit jaar rijdt Ferrari haar 1000ste Formule 1-race in de koningsklasse. De 9e Grand Prix van dit F1-seizoen markeert de mijlpaal voor het Italiaanse team. Zoals de aangepaste F1-kalender er nu uitziet is de Italiaanse Grand Prix in Monza de achtste race dit seizoen.

Hierdoor zou Ferrari net niet het Italiaanse feestje kunnen vieren op eigen bodem, maar Liberty heeft daar nu iets op bedacht. De eigenaar van de Formule 1 heeft voorgesteld aan Ferrari om na Monza, een tweede Grand Prix te houden in Mugello, het thuiscircuit van Ferrari in Italië.

Ook Imola had interesse om een tweede race in Italië te hosten maar dat circuit wordt beperkt in haar mogelijkheden in de regio door een gebrek aan mogelijkheden vanwege het coronavirus.

In 2012 werd er nog door de Formule 1-teams getest op het bergachtige circuit van Mugello. Destijds waren er enkele vragen over de veiligheid, met de lay-out van Mugello bestaande uit snelle, ingrijpende bochten en een lang recht stuk, maar het heeft wel de noodzakelijke Grade 1 FIA-licentie die alle F1-locaties moeten hebben.