Teams verkennen optie om budgetlimiet verder te verlagen

Een vijf uur durende vergadering tussen de Formule 1-teams, FIA-voorzitter Jean Todt en Formule 1-baas Chase Carey heeft geen concrete toezeggingen opgeleverd op gebied van het in te voeren budgetlimiet. Dat bericht brengt BBC Sport. Er was al een akkoord over een verlaging van het plafond van 175 miljoen dollar naar 150 miljoen dollar, maar over een verdere verlaging naar 125 miljoen dollar werden de renstallen het niet eens.

McLaren-baas Zak Brown had eerder aangegeven dat verdere verlaging noodzakelijk is, anders dreigen twee tot vier teams de huidige crisis niet te overleven. De drie topteams waren echter nog niet overtuigd. Er zitten haken en ogen aan het verlangen om het budgetlimiet voor iedereen te verlagen naar 125 miljoen dollar.

Topteams in het nadeel

Ferrari beargumenteerde namelijk dat de kleinere teams veel onderdelen inkopen bij de grotere teams. Haas F1 is bijvoorbeeld voor alles behalve de monocoque en de aerodynamica afhankelijk van Ferrari, terwijl Racing Point voor een groot deel van de auto leunt op partner Mercedes. Daardoor hoeven de kleinere teams minder ontwikkelingskosten te maken, kosten die de grote teams wel maken.

Het is volgens Ferrari niet eerlijk als die kosten dan onder het budgetlimiet vallen, of er moet voor de topteams een ander plafond gaan gelden. Anders zouden de grote teams met een lagere limiet alleen maar in het nadeel zijn. Ferrari en Red Bull Racing zouden niet lager willen gaan dan 150 miljoen dollar. Mercedes is daar wel toe bereid, mits het echt een kostenbesparende maatregel is en niet om competitief opportunisme gaat.

Een ander argument dat Ferrari aandroeg, was dat ze bij een lager budgetplafond een grootschalige reorganisatie door moeten voeren. Het Italiaanse arbeidsrecht zou dat in de weg staan. De teambazen gaan nu alle opties met betrekking tot het budgetlimiet voor 2021 verkennen en voeren over een paar dagen weer overleg over dit onderwerp.