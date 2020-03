Eerste crash vernieuwd Circuit Zandvoort is een feit

Tijdens een amateurwedstrijd, de Final 4 WEK-race, op het vernieuwde circuit van Zandvoort is het misgegaan. Het was de eerste officiële wedstrijd op het vernieuwde circuit van Zandvoort.

Het circuit werd verbouwd na de aankondiging dat de Formule 1 naar de badplaats komt. Max Verstappen opende deze week nog het circuit met een Red Bull-bolide. Het circuit heeft twee bochten met banking (kombochten) toegevoegd.

Het ongeluk gebeurde in de Hunzerug. De auto vloog met coureur in de lucht en zoals te zien is, was de klapper hard. De 140 Porsche van knalde in de barrières en kwam via een koprol in de duinen terecht. Het is één van de aandachtspunten wat het vernieuwde circuit nog kent. Het circuit wacht namelijk op een speciale vangrail die uit Amerika moet worden ingevlogen. Zodra dit gebeurd is, dan zal het circuit de benodigde Grade One-licentie van de FIA ontvangen om de Formule 1 te kunnen verwelkomen.