Verstappen: "Kunnen Hamilton met twee tienden achterstand onder druk zetten"

Max Verstappen heeft er vertrouwen in dat hij in 2020 de strijd aan kan binden met regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De coureur van Red Bull Racing wil de druk zo hoog mogelijk opvoeren.

Afgelopen jaar kende Verstappen zijn beste seizoen in de Formule 1, maar dat moet slechts de opmaat vormen voor wat er in 2020 gaat gebeuren. De Nederlander is ambitieus en wil in het laatste seizoen met de huidige reglementen een gooi naar de wereldtitel doen. Daarvoor zal onder andere afgerekend moeten worden met Hamilton, die in vijf van de laatste zes jaar de wereldtitel voor zich opeiste.

Verstappen wil in de openingsfase van 2020 de druk opvoeren op Hamilton. Daarvoor moet de RB16 naar eigen zeggen 'binnen twee tienden' van de Mercedes zitten. "Zodra je druk op iemand kan zetten, wordt het lastiger zodra ze aan kop liggen. Als er niemand is die druk zet, kan hij op 97, 98 procent van het potentieel van de auto rijden, zonder fouten te maken."

"Als we het seizoen op maximaal twee tienden achterstand van Mercedes kunnen beginnen, dan kunnen we de druk opvoeren", vertelde Verstappen tegenover La Gazzetta dello Sport. "Ik kan niet wachten om in de positie te zitten waarbij ik de druk kan opvoeren. Ik weet zeker dat we het goed kunnen doen."

Verstappen relaxed naar 2020 door nieuw contract

Verstappen heeft bovendien goede hoop dat hij komend jaar kan profiteren van stabiliteit rond zijn positie bij Red Bull Racing. De achtvoudig Grand Prix-winnaar tekende kort na de jaarwisseling een nieuw contract, dat hem tot eind 2023 aan Red Bull verbindt. Daardoor kan Verstappen naar eigen zeggen zonder zorgen racen in 2020. "Als je weet dat je contract afloopt, dan verloopt alles niet zo soepel."

"Op een gegeven moment wordt het zelfs oncomfortabel en dat is vooral het geval als je ook moet werken aan de auto voor het volgende jaar", verklaart Verstappen. "Ik wilde dat niet ervaren. In plaats daarvan is mijn toekomst nu heel helder en stabiel, en ik zie een omgeving die gefocust is op het winnen van races en kampioenschappen. We willen Mercedes meteen bedreigen."