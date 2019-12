Max Verstappen: "Oostenrijk was mijn beste race van het jaar"

Max Verstappen heeft in 2019 een groot aantal sterke races gereden. Naar eigen zeggen was de race in Oostenrijk, waar hij zijn eerste van drie zeges in 2019 pakte, zijn beste race.

Verstappen vertrok in Oostenrijk vanaf de eerste rij, maar een slechte start wierp hem terug naar P8. Vervolgens knokte hij zich naar voren en pakte hij de eerste zege van motorleverancier Honda in het hybride V6-turbotijdperk. Verstappen vond zijn zege vooral bijzonder omdat er zoveel Nederlandse fans op de tribune zaten en het ook bovendien de thuisrace van team Red Bull Racing was.

"Het is lastig kiezen, maar op basis van de hele achtergrond denk ik Oostenrijk. Het was natuurlijk onze thuisrace, onze eerste zege met Honda, dus het was geweldig om daar te winnen. Ook waren er zoveel Nederlandse fans, wat het net iets meer bijzonder maakte dan de andere zeges. We hadden wat lastige races gehad waarin we niet competitief genoeg waren en volgens mij was het hele weekend in Oostenrijk erg warm. We kozen voor de juiste compromissen met de auto die voor ons werkten in de race."

Verbazing dat auto zo goed werkte in Oostenrijk

Die warme omstandigheden waren volgens Verstappen in het voordeel van hem en Red Bull Racing, terwijl andere teams daar juist moeite mee hadden. Toch was de Nederlander ook een beetje verbaasd met hoe goed zijn bolide werkte tijdens de race. "We probeerden het in de race en ineens kwam de auto tot leven", zei Verstappen."

"Het weekend ervoor was de auto niet competitief, maar de upgrades leken een stuk beter te werken. Toch was het wat onverwacht. Ik denk dat het een grote competitieve boost was voor het hele team en in het bijzonder voor Honda na hun lastige eerste jaren na hun terugkeer in de Formule 1, dus ik denk dat daar ook wel wat opluchting was."