De Formule 1 begon een aantal jaar geleden met het concept voor de video's van Grill the Grid, waarbij coureurs en teambazen onderworpen worden aan een kennisquiz over hun team en de historie van de Formule 1.

Het seizoen 2019 is bijna ten einde voor Grill the Grid en een van de teams die nog niet aan de beurt is geweest in het huidige seizoen, was Renault. Daar is nu verandering in gekomen. Lukt het Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg om Max Verstappen, Alexander Albon en Red Bull Racing van de eerste plaats te stoten?