McLaren grootste stijger, Alfa Romeo grootste verliezer van 2019

Het seizoen 2019 zit erop, nadat de Formule 1 afgelopen weekend te gast was in Abu Dhabi. Welke teams hebben in 2019 qua rondetijd op het Yas Marina Circuit tijd gewonnen, en welke teams hebben het minder goed gedaan?

De grootste stijger is McLaren. Het Britse team wist in 2018 in de kwalificatie niet sneller te rijden dan een 1:37.743, een jaar later ging de snelste ronde van een McLaren liefst 1,4 seconden sneller. De tweede op de lijst is Scuderia Toro Rosso, maar de winst van het Italiaanse team is een stuk minder groot: toch nog altijd 0,9 seconden. Precies vijf teams wisten een snellere kwalificatieronde te rijden dan in 2018.

Het lukte de overige vijf teams dus niet en daar vallen onder andere Williams en Ferrari onder. Het grootste verlies werd echter geleden door Haas F1 en Alfa Romeo Racing. Het Amerikaanse team verloor ten opzichte van twaalf maanden geleden een seconde, bij Alfa Romeo was dat zelfs 1,8 seconden.

Maar wat zijn de teams sneller of langzamer geworden ten opzichte van Abu Dhabi 2018?

Hieronder een tabel met de vergelijking.

Team 2018 2019 Verschil McLaren 1:37.743 1:36.308 -1.435 Toro Rosso 1:37.994 1:37.089 -0.905 Red Bull 1:35.401 1:35.139 -0.262 Renault 1:36.542 1:36.456 -0.086 Mercedes 1:34.794 1:34.779 -0.015 Williams 1:38.635 1:38.717 +0.082 Ferrari 1:35.125 1:35.219 +0.094 Racing Point 1:36.540 1:36.961 +0.421 Haas 1:36.192 1:37.254 +1.062 Alfa Romeo 1:36.237 1:38.114 +1.877

De gemiddelde stijging vind je rechtsonder in de afbeelding.