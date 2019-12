Max Verstappen met beide Ferrari-coureurs in persconferentie Abu Dhabi

De FIA heeft onthuld welke coureurs en teamleden onderdeel zullen zijn van de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit van komend weekend.

Op donderdag, één dag voordat de actie op in de Verenigde Arabische Emiraten echt begint, zullen acht coureurs in groepjes van vier plaatsnemen achter de microfoons om antwoord te geven op vragen van de aanwezige pers. In de eerste lichting zullen zowel Max Verstappen als beide Ferrari-coureurs te vinden zijn.

Twee groepjes van vier

De persconferentie zal om 17:00 uur lokale tijd beginnen met Charles Leclerc (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas) en Max Verstappen (Red Bull Racing) als aanwezige coureurs in de eerste groep. Groep twee start om 17:30 met Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Carlos Sainz (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso) en Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Een dag later, op vrijdag om 15:00 uur lokale tijd, is het de beurt aan de teamleden. Mattia Binotto (Ferrari), Zak Brown (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), Cyril Abiteboul (Renault) en Claire Williams (Williams Racing) zullen de vragen van de media beantwoorden namens de teams.

Ook na de kwalificatie en de race zullen er weer persconferenties plaatsvinden in Abu Dhabi. In beide gevallen worden de drie beste coureurs van die sessie bij de pers verwacht.