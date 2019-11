Promoter GP Brazilië ontkracht gerucht dat F1 naar Rio gaat: "Of Interlagos, of geen F1 in Brazilië"

Interlagos is al decennia de thuishaven van de Braziliaanse Grand Prix, maar dat verandert mogelijk binnen een aantal jaar. Eerder dit jaar maakte de Braziliaanse president Jair Bolsonaro duidelijk dat de Grand Prix van Brazilië vanaf 2021 verreden moet gaan worden in Rio de Janeiro.

De promotor van de Braziliaanse Grand Prix, Tamas Rohonyi, zegt dat hij zich geen zorgen maakt over het feit dat de Formule 1-race op een ander circuit verreden zal gaan worden. De race zal dan verreden worden op een circuit dat nog aangelegd moet worden op en rond de voormalige legerbasis Deodoro.

Het vooruitzicht van een overstap van Interlagos naar Rio is een hot topic in de paddock, maar Rohonyi vertelde het Italiaanse La Gazzetta dello Sport dat hij er "99 procent" zeker van is dat Formule 1 in Sao Paulo blijft. "De Formule 1 blijft hier, of Brazilië zal geen Grand Prix meer hebben”, vertelde hij tegen de Italiaanse sportkrant.

Wat betreft de beweringen dat Formule 1-eigenaar Liberty Media voorstander is van een overstap naar Rio, voegde Rohonyi eraan toe: "Ik geef geen commentaar op wat ik niet weet. Ik weet alleen dat er in Rio land is met bomen en dieren, en op dit moment staat het land nog steeds vol bomen en dieren.

Fysiek onmogelijk om in 2021 al in Rio te racen

De promotor heeft zijn twijfels of het wel realistisch is en haalbaar om daar in 2021 al te kunnen gaan race. "Ik geloof dat het fysiek onmogelijk is om voor 2021 daar een evenement te kunnen organiseren.”

Rohonyi zei dat het hele verhaal was ingegeven door de controversiële Braziliaanse president Jair Bolsonaro. "Rio werd een optie alleen omdat het werd ondersteund door de president. Bolsonaro werd slecht geadviseerd toen hij die opmerkingen maakte”, zei hij. De coureurs zeiden in de persconferentie dat ze er geen grote problemen mee hebben als de race naar Rio de Janeiro verhuist, hoewel Lewis Hamilton wel kritisch was over het idee.