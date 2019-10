Foto's: De Formule 1 Hollywood-show in beeld

Voordat de coureurs naar Austin gaan, heeft de Formule 1 een tussenstop in Los Angeles gemaakt, waar het Hollywood F1 Festival werd gehouden.

Op woensdag maakten drie Formule 1-teams hun opwachting in Hollywood: Mercedes zette Valtteri Bottas in, Renault liet Daniel Ricciardo rijden en Max Verstappen zat namens Red Bull Racing in de auto voor een aantal demonstraties.

