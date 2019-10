Marko zou uitstellen reglementen naar 2022 'een zinnig idee' vinden

Helmut Marko denkt dat het zinnig kan zijn om de nieuwe reglementen pas in 2022 te introduceren. Toch is de Oostenrijker daar geen voorstander van, zo laat hij doorschemeren tegenover Motorsport-Magazin.de.

Voor het eind van deze maand moet er een akkoord zijn voor de reglementen van 2021, waarmee de Formule 1 naar verwachting een enorme verandering zal ondergaan. De technische reglementen gaan fors op de schop en er worden financiële reglementen geïntroduceerd. Daaronder valt het veelbesproken budgetplafond, dat paal en perk stelt aan de uitgaven die teams in de Formule 1 doen.

Eigenlijk hadden de reglementen al in juni gepubliceerd moeten worden, maar nog altijd is er veel onenigheid over de nieuwe set regels. Recent haalde een voorstel om de introductie van de reglementen uit te stellen tot 2022 het niet, maar volgens Marko was het helemaal niet zo'n gek idee om dat wel te doen. "Het zou zinnig zijn om de nieuwe reglementen in 2022 te introduceren."

Toch ziet de Oostenrijker voor Red Bull Racing een aantal haken en ogen daaraan. "Daarmee vertegenwoordig je de kleine teams. Als je goed nadenkt, is er volgend jaar geen budgetplafond. Met andere woorden: de grote teams zullen veel geld uitgeven aan deze reglementen. Als de reglementen uitgesteld worden tot 2022, dan worden ze onder het budgetplafond geïntroduceerd en dat zou de betere optie te zijn. Dan heb je ook de tijd om echt iets goed neer te zetten."