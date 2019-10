Jolyon Palmer pleit voor sluiten pitstraat tijdens safety car-fases

Jolyon Palmer vindt het jammer dat Mercedes met hulp van de virtual safety car in de positie kwam om de Russische Grand Prix te winnen. Hij pleit dan ook voor een verandering van de regels rond pitstops tijdens neutralisaties.

Ferrari leek in Rusland in de perfecte positie te zitten om de race te winnen. Voor de pitstops reden Sebastian Vettel en Charles Leclerc weg bij Lewis Hamilton, maar het ging fout toen de Ferrari-coureurs de pits hadden bezocht. Vettel viel stil met een kapotte MGU-K en veroorzaakte daarmee een virtual safety car. Mercedes profiteerde optimaal en haalde Hamilton en Valtteri Bottas snel naar binnen voor hun stop.

Daarmee legden de Zilverpijlen de basis voor hun dubbelzege in Sochi. Palmer baalt daarvan: hij pleit ervoor om de pits te sluiten zodra er een (virtual) safety car komt, zodat deze 'geluksfactor' de uitslag van de race niet meer kan beïnvloeden. "Strategie kan een rol spelen in het voordeel hebben van een safety car. Als je langer wacht met het maken van een pitstop, is het waarschijnlijker dat je een stop kan maken zodra de safety car verschijnt."

'Vreemd dat race gewonnen kan worden tijdens neutralisatie'

"Dat gebeurde in Sochi bij Mercedes. Uiteindelijk is het allemaal echter puur geluk, en je moet je afvragen of dat eerlijk is. Het lijkt vreemd dat een race gewonnen of verloren kan worden onder een virtual safety car als het punt van de VSC is om de race te neutraliseren. Daarom rijden de auto's rond met een specifieke snelheid, om de gaten tussen hen hetzelfde te houden."

"Een oplossing om dit te voorkomen is het sluiten van de pits tijdens een VSC en een normale safety car. Op die manier dwing je coureurs om het tijdverlies in de pits gewoon te nemen. Er zijn mogelijk ook andere oplossingen, maar dit zou een eerlijke manier zijn om ervoor te zorgen dat, tijdens races zoals in Rusland, het spektakel tot het einde blijft."